Lara Lugli | la pallavolista incinta resta senza stipendio e il club le chiede i danni | ' Persi punti e sponsor'

La pallavolista resta incinta e il club la lascia senza stipendio e le chiede anche i danni . È il surreale caso, avvenuto proprio a ridosso dell'8 marzo, denunciato da, veterana del volley italiano. Leggi anche > La pallavolista, 41 anni, era rimasta incinta ma si è ritrovata all'improvviso con una mensilità non pagata e con il suo club, il Volley ...... non avendo di fatto accesso alla legge 91 del 1981 sul professionismo sportivo, vengono esposte a casi clamorosi come quello dell'atleta'. Una storia che lascia l'amaro in bocca, per ...È rimasta incinta e il club di pallavolo dove giocava l'ha citata per danni. Protagonista dell'incredibile vicenda è Lara Lugli, ex giocatrice del Volley Pordenone, squadra che oggi è ribattezzata Man ...Lara Lugli ha 38 anni quando rimane incinta. È una pallavolista, con lunghi trascorsi anche in serie A. Comunica la cosa alla sua... Scopri di più ...