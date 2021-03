Koeman | “Laporta? Il Barça è in ottime mani Con il PSG bisogna crederci”

(Di martedì 9 marzo 2021) Il tecnico del Barcellona, Ronald, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il PSG di Champions League. Queste le sue parole: “Per la società è molto bello avere un presidente come lui e poter lavorare per migliorare le cose. Conosco, ci siamo salutati più volte in passato. Conosco anche Rijkaard, che ha lavorato con lui.dà tanta fiducia agli allenatori, ma alla fine tutto dipende dai risultati”. Sul PSG: “Purtroppo servirà la gara perfetta dopo la brutta sconfitta dell’andata. Nonpartire come già sconfitti ed eliminati e andare a fare una buona gara a Parigi, poi se saremo bravi a recuperare lo svantaggio ben venga”. Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

ItaSportPress : Barcellona, Koeman 'promuove' Laporta: 'Dà molta fiducia agli allenatori'

'Importante l'arrivo di, vogliamo che Messi rimanga' BARCELLONA: "Messi vuole il Barça, speriamo resti" E, a proposito di Messi,ha parlato inevitabilmente del futuro del ...... sarà ancora in grado di dominare in Europa e in Spagna come avvenuto proprio sotto la vecchia gestione didal 2003 al 2010? FAVOREVOLE In conferenza stampa, lo stessoha espresso il ...Barcellona Laporta (getty images) FAVOREVOLE. In conferenza stampa, lo stesso Koeman ha espresso il suo punto di vista su questa elezione: “Per la società è molto bello avere ...Commenta per primo Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, parla di Joan Laporta, nuovo presidente dei catalani che oggi ha fatto visita alla squadra: “Per la società è molto bello avere un presiden ...