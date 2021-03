Jannik Sinner e un momento poco brillante. Parla il coach Riccardo Piatti (Di martedì 9 marzo 2021) Jannik Sinner, dopo la sconfitta al primo turno degli Australian Open contro Shapovalov, non sta vivendo un momento particolarmente brillante all’ interno del circuito ATP. Due settimane fa’, infatti, è uscito prematuramente dal torneo di Montpellier, battuto dallo sloveno Bedene e anche da qualche problemino alla schiena accusato nel finale di match. Il momento poco fortunato è proseguito una settimana dopo con la cancellazione dal torneo di Rotterdam. Uno stop precauzionale, questo, per recuperare al meglio dal fastidio alla fascia lombare. Ieri sera invece, nel primo turno del torneo di Marsiglia, è arrivata una vittoria molto tribolata contro il numero 115 del mondo Gregoire Barrere. Jannik ha vinto dopo quasi tre ore di battaglia. Il francese, nel terzo set, ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 marzo 2021), dopo la sconfitta al primo turno degli Australian Open contro Shapovalov, non sta vivendo unparticolarmenteall’ interno del circuito ATP. Due settimane fa’, infatti, è uscito prematuramente dal torneo di Montpellier, battuto dallo sloveno Bedene e anche da qualche problemino alla schiena accusato nel finale di match. Ilfortunato è proseguito una settimana dopo con la cancellazione dal torneo di Rotterdam. Uno stop precauzionale, questo, per recuperare al meglio dal fastidio alla fascia lombare. Ieri sera invece, nel primo turno del torneo di Marsiglia, è arrivata una vittoria molto tribolata contro il numero 115 del mondo Gregoire Barrere.ha vinto dopo quasi tre ore di battaglia. Il francese, nel terzo set, ha ...

