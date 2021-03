Il mio Avvocato e la strategia del pazzo

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 9 marzo 2021) Il giorno dopo la scomparsa dell’Gianni Agnelli, il 25 gennaio 2003, il Corriere della Sera, che aveva salvato dal caos dandogli due leader, il geniale Ugo “Misha” Stille in direzione e l’austero Giorgio Fattori in amministrazione, pubblicò sterminate pagine di necrologi, in ricordo dell’imprenditore, senatore a vita, icona popolare del nostro paese e nel mondo, calcio, Formula 1, vela, moda. Solo due, su centinaia, contenevano la parola “gratitudine”, eppure tantissimi di coloro che celebravano la memoria di Agnelli gli dovevano tutto in termini di carriera, promozioni, apprendimento, opportunità, stile. La mancanza non si deve stavolta alla eterna carenza della virtù della riconoscenza, pure endemica nella nostra classe dirigente, ma all‘aplomb con cui Gianni Agnelli governava la sua sfera, sempre assegnando alle persone ruoli e cariche come se fosse la ...