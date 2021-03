Go_A: con “Šum” all’Eurovision Song Contest (Di martedì 9 marzo 2021) I Go A rilasceranno la versione Eurovision di “Šum” oggi, martedì 9 marzo, insieme ad un nuovo video musicale. La loro canzone per Eurovision 2021 è stata confermata all’inizio di febbraio. Chi sono i Go A? I Go A sono un gruppo musicale ucraino fondato nel 2012. Il gruppo cerca di fondere la musica elettronica con quella folk ucraina. Nel dicembre del 2012 pubblicano il loro singolo di debutto: Koljada. Nel 2015 conquistano le luci della ribalta con la pubblicazione del singolo Vesnjanka, brano vincitore del premio per al concorso The Best Track, che frutta ai Go A il riconoscimento di gruppo emergente dell’anno. Il gruppo partecipa a Vidbir 2020, la selezione eurovisiva ucraina, e vincono con Solovej, diventando di diritto i rappresentanti nazionali all’Eurovision Song Contest 2020 di Rotterdam. L’Eurovision ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021) I Go A rilasceranno la versione Eurovision di “Šum” oggi, martedì 9 marzo, insieme ad un nuovo video musicale. La loro canzone per Eurovision 2021 è stata confermata all’inizio di febbraio. Chi sono i Go A? I Go A sono un gruppo musicale ucraino fondato nel 2012. Il gruppo cerca di fondere la musica elettronica con quella folk ucraina. Nel dicembre del 2012 pubblicano il loro singolo di debutto: Koljada. Nel 2015 conquistano le luci della ribalta con la pubblicazione del singolo Vesnjanka, brano vincitore del premio per al concorso The Best Track, che frutta ai Go A il riconoscimento di gruppo emergente dell’anno. Il gruppo partecipa a Vidbir 2020, la selezione eurovisiva ucraina, e vincono con Solovej, diventando di diritto i rappresentanti nazionali2020 di Rotterdam. L’Eurovision ...

