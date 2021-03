GF Vip, Alfonso Signorini: “Che delusione Carlotta” (Di martedì 9 marzo 2021) Alfonso Signorini fa un bilancio del suo secondo Grande Fratello Vip e fa alcune rivelazioni: dalla felicità per la vittoria di Tommaso Zorzi al tifo per Pierpaolo Pretelli, dai comportamenti non propri apprezzati di Pupo e Antonella Elia alla grande delusione per Carlotta Dell’Isola, su cui avevo molto puntato. Le luci della casa del Grande Fratello Vip si sono spente da poco più di una settimana e Alfonso Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 9 marzo 2021)fa un bilancio del suo secondo Grande Fratello Vip e fa alcune rivelazioni: dalla felicità per la vittoria di Tommaso Zorzi al tifo per Pierpaolo Pretelli, dai comportamenti non propri apprezzati di Pupo e Antonella Elia alla grandeperDell’Isola, su cui avevo molto puntato. Le luci della casa del Grande Fratello Vip si sono spente da poco più di una settimana eArticolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Giornaleditalia : Gf Vip, Alfonso Signorini svela: 'Tifavo per Pierpaolo, mentre mi ha deluso...' - Novella_2000 : Alfonso Signorini fa la lista dei suoi tre concorrenti del GF Vip preferiti (e rivela chi l’ha deluso di più) - StraNotizie : Alfonso Signorini svela chi è stato il concorrente del GF Vip che più lo ha deluso ed i suoi tre preferiti - BITCHYFit : Alfonso Signorini svela chi è stato il concorrente del GF Vip che più lo ha deluso ed i suoi tre preferiti - blogtivvu : Il momento peggiore del #GFVip, parla Alfonso Signorini: “Io non me ne ero accorto…” -