Fiorentina | Carlos Freitas su Vlahovic | “Al Salisburgo sarebbe già ad alti livelli”

(Di martedì 9 marzo 2021) L’ex ds viola, intervistato sullae sul rendimento dei suoi giovani.è tornato a parlare della, dicendo la sua ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: “Mi auguro che i viola escano da questa situazione. Spero che latorni su“. Poi alla domanda surisponde così: “Non mi stupisce. Se fosse andato, ad esempio, al, avrebbe fatto il triplo dei gol estato già un calciatore confermatissimo a grandi. In Italia per un giovane non è facile. Se farà 10 gol avrà fatto un grande campionato”. Infinecommenta una lotta salvezza sempre più intensa e aperta: “Quest’anno è importante la forza mentale, non c’è il pubblico e questo lascia un ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Carlos

alfredopedulla.com

... Sassuolo, Barcellona e. Gytkjaer preferito nell undici titolare a Mario Balotelli, ... il terzino sinistro brasilianoAugusto, ma il 2 - 0 al Pordenone resterà fino al triplice ...Marcos Alonso del Chelsea, ed ex, è infatti il nipote di quel Marquitos che vinse 5 ... In Uruguay c'è stato il caso dell'ex interista Diego Forlan , idolo del Penarol, nipote di Juan...Intervistato da TMW, l'ex direttore sportivo della Fiorentina, Carlos Freitas, ha parlato così: Direttore la sua ex Fiorentina lotta per non retrocedere. “Mi auguro che esca ...Intervistato da TMW, l'ex direttore sportivo della Fiorentina, Carlos Freitas, ha parlato così: Direttore la sua ex Fiorentina lotta per non retrocedere. “Mi auguro che esca ...