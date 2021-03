Epic Games acquisisce Capturing Reality, azienda esperta in fotogrammetria (Di martedì 9 marzo 2021) La società di Fortnite e Unreal Engine, Epic Games ha acquisito un'altra società, ovvero Capturing Reality, azienda esperta in fotogrammetria. Epic ha speso una somma non specificata per acquisire la società per portare il suo software - RealityCapture - all'interno di Unreal Engine. La fotogrammetria è il processo di scansione di persone, luoghi e cose del mondo reale e di utilizzo di software per convertire tali immagini in scansioni da utilizzare in videogiochi o altri supporti. In una dichiarazione, Epic ha affermato che il team di Capturing Reality "continuerà a crescere e lavorare a stretto contatto" con il team di Unreal Engine. L'obiettivo è rendere la ... Leggi su eurogamer (Di martedì 9 marzo 2021) La società di Fortnite e Unreal Engine,ha acquisito un'altra società, ovveroinha speso una somma non specificata per acquisire la società per portare il suo software -Capture - all'interno di Unreal Engine. Laè il processo di scansione di persone, luoghi e cose del mondo reale e di utilizzo di software per convertire tali immagini in scansioni da utilizzare in videogiochi o altri supporti. In una dichiarazione,ha affermato che il team di"continuerà a crescere e lavorare a stretto contatto" con il team di Unreal Engine. L'obiettivo è rendere la ...

