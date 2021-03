Elodie su Marracash: “Non ho mai amato nessuno così e non mi vergogno a dirlo” (Di martedì 9 marzo 2021) Elodie ha conquistato tutto al recente Festival di Sanremo 2021. Elegante, spigliata e con lo speciale medley accompagnata dal corpo di ballo ha lasciato il segno, ponendosi come una artista completa. La scelta di proporsi in questa veste non è avvenuta per caso ma è stato il frutto di una valutazione artistica ragionata. “Io credo che le donne possano fare tutto tranquillamente, credendoci e ottenendo risultati, in tutti i campi. Se la mia storia serve a incoraggiare qualcun’altra, questo mi rende felice. – ha dichiarato Elodie ad Icon – Sto provando a fare una cosa che in qualche modo non c’è, lavorare su un modo di fare musica che in Italia non si vedeva da tanto tempo. È molto ispirato alle donne italiane dello spettacolo degli Anni 60 e 70, quando il personaggio era importante tanto quanto la musica. È un modo di essere artista più a 360 gradi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021)ha conquistato tutto al recente Festival di Sanremo 2021. Elegante, spigliata e con lo speciale medley accompagnata dal corpo di ballo ha lasciato il segno, ponendosi come una artista completa. La scelta di proporsi in questa veste non è avvenuta per caso ma è stato il frutto di una valutazione artistica ragionata. “Io credo che le donne possano fare tutto tranquillamente, credendoci e ottenendo risultati, in tutti i campi. Se la mia storia serve a incoraggiare qualcun’altra, questo mi rende felice. – ha dichiaratoad Icon – Sto provando a fare una cosa che in qualche modo non c’è, lavorare su un modo di fare musica che in Italia non si vedeva da tanto tempo. È molto ispirato alle donne italiane dello spettacolo degli Anni 60 e 70, quando il personaggio era importante tanto quanto la musica. È un modo di essere artista più a 360 gradi, ...

