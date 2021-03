Covid: Zingaretti, 'da Mattarella immagine di vita e riscatto Italia' (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar (Adnkronos) - "Questa mattina il presidente Mattarella, quando è arrivato il suo turno, ha fatto il vaccino anti Covid allo Spallanzani insieme a tanti nostri concittadini. Una potente immagine di voglia di normalità, di vita, di riscatto per l'Italia. Vaccinare, vaccinare, vaccinare. Lavoriamo per la speranza. Grazie Presidente!". Lo scrive su Facebook Nicola Zingaretti. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar (Adnkronos) - "Questa mattina il presidente, quando è arrivato il suo turno, ha fatto il vaccino antiallo Spallanzani insieme a tanti nostri concittadini. Una potentedi voglia di normalità, di, diper l'. Vaccinare, vaccinare, vaccinare. Lavoriamo per la speranza. Grazie Presidente!". Lo scrive su Facebook Nicola

