Coronavirus, primi ritardi per Johnson&Johnson in Europa da aprile: «Ma entro la fine del 2021 consegneremo tutto» (Di martedì 9 marzo 2021) UNIONE EUROPEA ANSA Johnson & Johnson, vaccini anti Covid La svolta di Johnson & Johnson L’Unione europea potrebbe non ricevere in tempo le 55 milioni di dosi di vaccino contro il Coronavirus pattuite con la Johnson&Johnson per il secondo trimestre dell’anno. La società farmaceutica, infatti, ha fatto sapere che potrebbero presentarsi problemi di approvvigionamento che potrebbero complicare i piani. La notizia è stata riferita dall’agenzia Reuters che ha citato fonti all’Unione: la scorsa settimana l’azienda farmaceutica ha dichiarato di avere problemi nel reperimento dei componenti del vaccino. Il vaccino di J&J, che richiede una sola dose, dovrebbe essere approvato l’11 marzo dall’Ema. L’azienda conferma di voler mantenere gli impegni stretti con l’Europa: «In linea con gli accordi stabiliti con la Commissione europea, ... Leggi su open.online (Di martedì 9 marzo 2021) UNIONE EUROPEA ANSA Johnson & Johnson, vaccini anti Covid La svolta di Johnson & Johnson L’Unione europea potrebbe non ricevere in tempo le 55 milioni di dosi di vaccino contro ilpattuite con la Johnson&Johnson per il secondo trimestre dell’anno. La società farmaceutica, infatti, ha fatto sapere che potrebbero presentarsi problemi di approvvigionamento che potrebbero complicare i piani. La notizia è stata riferita dall’agenzia Reuters che ha citato fonti all’Unione: la scorsa settimana l’azienda farmaceutica ha dichiarato di avere problemi nel reperimento dei componenti del vaccino. Il vaccino di J&J, che richiede una sola dose, dovrebbe essere approvato l’11 marzo dall’Ema. L’azienda conferma di voler mantenere gli impegni stretti con l’: «In linea con gli accordi stabiliti con la Commissione europea, ...

Advertising

SudLivesMatter : Cina 10 febbraio: il Ministero della Salute incomincia a mandare circolari nelle scuole sul Coronavirus in cui cons… - BenedettaMinel2 : RT @DiStreaming: I primi tre episodi andati in onda sono quelli inizialmente previsti per essere gli ultimi della quarta stagione, interrot… - MarcoCampa10 : RT @mazzettam: Nessuno che nell'anniversario del #lockdown proponga un altro bel concertino alla finestra. Il #coronavirus ci ha insegnato… - mazzettam : Nessuno che nell'anniversario del #lockdown proponga un altro bel concertino alla finestra. Il #coronavirus ci ha i… - lucabattanta : Il treno covid-19non è affatto una novità tra i primi furono i francesi con unTGV ad alta velocità trasformato in u… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus primi Scuole chiuse in 5 Comuni del crotonese: sindaci ostacolano la sentenza del Tar I primi cittadini dunque si oppongono al Tar e adottano nuovamente la didattica a distanza . In ... la Regione ha deciso: in arrivo chiusura per due settimane 4 mar 2021 Coronavirus, Spirlì: "Se i dati ...

Come guadagnare ristrutturando un immobile a Milano Inoltre vi potrà già dare dei primi consigli di ristrutturazione ed intuire, da una prima visita, ... SPORT, QUARTIERI, TRASPORTI, INFO , ECONOMIA, MODA CORONAVIRUS. IN LOMBARDIA IL 1° 'TRENO SANITARIO'.

Coronavirus, primi ritardi per Johnson&Johnson in Europa da aprile: «Ma entro la fine del 2021 consegneremo tutto» Open Lavoro a termine: criticità presenti anche con deroghe Covid-19 Nell'approfondimento del 9 marzo 2021, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro traccia un bilancio degli effetti prodotti sul mercato del ...

La solitudine della Dad A causa della diffusione del Covid-19 da un anno è stata attivata la didattica a distanza. Abbiamo sottoposto un questionario sulla Dad a 40 ragazzi delle superiori di Rimini, tra i 14 e i 18 anni. Ne ...

cittadini dunque si oppongono al Tar e adottano nuovamente la didattica a distanza . In ... la Regione ha deciso: in arrivo chiusura per due settimane 4 mar 2021, Spirlì: "Se i dati ...Inoltre vi potrà già dare deiconsigli di ristrutturazione ed intuire, da una prima visita, ... SPORT, QUARTIERI, TRASPORTI, INFO , ECONOMIA, MODA. IN LOMBARDIA IL 1° 'TRENO SANITARIO'.Nell'approfondimento del 9 marzo 2021, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro traccia un bilancio degli effetti prodotti sul mercato del ...A causa della diffusione del Covid-19 da un anno è stata attivata la didattica a distanza. Abbiamo sottoposto un questionario sulla Dad a 40 ragazzi delle superiori di Rimini, tra i 14 e i 18 anni. Ne ...