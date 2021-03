(Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCentinaia di aspiranti allievicampani, ma anche molisani e abruzzesi, hanno scritto al presidente del Consiglio, Mario, per chiedere una sospensione delledei partecipanti alche risiedono nelle zone rosse, ed avere quindi pari opportunità rispetto agli. La lettera, indirizzata anche al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ed al comandante generale dell’Arma dei, Leo Luzi, è stata pubblicata anche sui social da centinaia di giovani campani che hanno effettuato la prova scritta delper 3.851 posti come allievidel 26 febbraio 2020, con la quale chiedono o una sospensione oppure una deroga al Dpcm per poter usufruire degli ...

Advertising

anteprima24 : ** #Concorso #Carabinieri, i candidati in 'Zona Rossa' scrivono a Draghi: 'Sospendere prove fisiche' **… - forzearmateeu : Un nuovo post (Concorso 24 Allievi Marescialli Carabinieri 2021 (Riservato ai Bilinguisti) - Scadenza 6 Aprile 2021… - cuci_el : @_Carabinieri_ Lo conoscevo personalmente. Ho deciso di provare il concorso nell’Arma grazie anche alla sua figura.… - CarloManca : RT @anccarsoliaq1: Concorso carabinieri, boom di domande e c'è ancora tempo - anccarsoliaq1 : Concorso carabinieri, boom di domande e c'è ancora tempo -

Ultime Notizie dalla rete : Concorso carabinieri

Il Tempo

Deunciate a piede libero due donne, una di 57 e l'altra di 22 anni, per furto aggravato in. Tutto è partito giovedì scorso quando, negli uffici dei, si sono presentati i titolari ...... il vicecapo della squadra mobile Maurizio Miscioscia e il tenente deiFrancesco ... Insieme a boss e sodali delle batterie foggiane venne arrestato, con l'accusa diesterno, ...Trovate dai carabinieri derivazioni elettriche che andavano ad alimentare anche due autocarri con cella frigo, un pozzetto frigo e un rimorchio ...BUSSOLENGO. I carabinieri di Bussolengo hanno arrestato madre e figlio di 62 e 28 anni, colti in flagranza del reato di furto aggravato in concorso di energia elettrica. L'attività illecita veniva ris ...