Calano i consensi ma de Blasio non si preoccupa | vuole diventare Governatore di NY

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn passo in avanti sapendo di dover vincere la casistica e soprattutto un crollo dei. Bill de, sindaco di New York, sannita con sangue di Sant’Agata de Goti, è a pochi mesi dalla fine del suo mandato ma per lui potrebbero aprirsi le porte dadello Stato. Un’ipotesi che potrebberealtà dopo lo scoppio degli scandali che hanno investito Andrew Cuomo, legati ad accuse di molestie sessuali e insabbiamento dei numeri dei morti per covid. Pareva tutto pronto per la ricandidatura deluscente, ma non c’è più la stessa certezza. E allora ecco lo spiraglio per dele cui quotazioni, però, sono in netto calo: in molti non hanno un’opinione favorevole sul suo operato. E, come detto, c’è da abbattere la ...