Borussia Dortmund-Siviglia in chiaro in tv: data, orario e streaming ritorno ottavi Champions (Di martedì 9 marzo 2021) Tutto pronto per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League che vedrà di fronte Borussia Dortmund e Siviglia, entrambe a caccia del pass qualificazione al Signal Iduna Park. La sfida di andata ha sorriso ad Haaland e compagni che si sono imposti per 3-2 in trasferta, un risultato favorevole in ottica qualificazione. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport Football mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Potrete seguire la sfida anche in streaming sulla piattaforma Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) Tutto pronto per ildeglidi finale diLeague che vedrà di fronte, entrambe a caccia del pass qualificazione al Signal Iduna Park. La sfida di anha sorriso ad Haaland e compagni che si sono imposti per 3-2 in trasferta, un risultato favorevole in ottica qualificazione. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport Football mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Potrete seguire la sfida anche insulla piattaforma Sky Go. SportFace.

Advertising

sportli26181512 : Diretta Borussia #Dortmund-#Siviglia ore 21: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming: I tedeschi ri… - sportli26181512 : Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi: Inizia il programma del ritorno degli ottavi di… - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: '#ChampionsLeague. Stasera #BorussiaDortmundSiviglia, le probabili formazioni' - CalcioIN : ROJADIRECTA Juventus-Porto Borussia Dortmund-Siviglia: Orario Diretta Streaming TV Oggi - Daniele20052013 : Real Madrid, un talento non trova spazio e torna a casa -