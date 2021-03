Barbara D’Urso | record di ascolti grazie a Zingaretti

Leggi su solodonna

(Di martedì 9 marzo 2021) È stato un dolce risveglio per, che dopo le tante polemiche seguite al post su Twitter fatto a suo sostegno da, l’ha nuovamente invitato a Live! Non è la, in una puntata che ha fatto registrareda, festeggiati su Instagram.si è presa un’altra rivincita dopo le tante polemiche che l’hanno colpita: dal momento in cui era emersa la possibilità Articolo completo: dal blog SoloDonna