ATP Marsiglia 2021 | Stefano Travaglia ko contro Mackenzie McDonald in due tie-break nel 1° turno

(Di martedì 9 marzo 2021) Non arrivano buone notizie da(Francia), sede dell’ATP 250.(n.65 del mondo) è stato sconfitto dall’americano(n.120 del ranking) con il punteggio di 7-6 (2) 7-6 (1) in 2 ore e 8 minuti di partita. Una prestazione sottotono del giocatore ascolano, incapace di esprimere il suo tennis, specie con il dritto, e subendo le iniziative dell’avversario. Sarà quindi il tennista americano ad affrontare negli ottavi di finale la testa di serie n.3 del tabellone Karen Khachanov. Nel primo set entrambi i giocatori sono tutt’altro che irreprensibili nei turni in battuta e le occasioni “” fioccano da una parte e dall’altra. Ironia della sorte siachesi salvano, annullando rispettivamente sette e ...

