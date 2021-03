Arte: George Clooney, 'I marmi del Partenone devono essere restituiti alla Grecia' (3) (Di martedì 9 marzo 2021) (Adnkronos) - Inaugurato nel 2009, il nuovo Museo dell'Acropoli di Atene ha progettato in anticipo un vasto spazio espositivo per accogliere tutti i marmi del PArtenone che la Grecia continua a chiedere la restituzione a intervalli regolari. La resistenza britannica sembra provenire principalmente dalle istituzioni, ansiose di tenere in casa un tesoro inestimabile di Arte classica: nel 2014, uno studio aveva ha rivelato che solo una minoranza di britannici si opponeva al ritorno dei marmi del PArtenone ad Atene. Altre celebrità, come Liam Neeson, hanno sostenuto il rimpatrio dei marmi dal British Museum, mentre anche l'Unesco e l'Unione Europea hanno chiesto la fine di questa disputa culturale di due secoli. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) (Adnkronos) - Inaugurato nel 2009, il nuovo Museo dell'Acropoli di Atene ha progettato in anticipo un vasto spazio espositivo per accogliere tutti idel Pnone che lacontinua a chiedere la restituzione a intervalli regolari. La resistenza britannica sembra provenire principalmente dalle istituzioni, ansiose di tenere in casa un tesoro inestimabile diclassica: nel 2014, uno studio aveva ha rivelato che solo una minoranza di britannici si opponeva al ritorno deidel Pnone ad Atene. Altre celebrità, come Liam Neeson, hanno sostenuto il rimpatrio deidal British Museum, mentre anche l'Unesco e l'Unione Europea hanno chiesto la fine di questa disputa culturale di due secoli.

