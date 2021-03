UOMINI E DONNE oggi | 8 marzo | Gianni accusa Maria e Maurizio

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 8 marzo 2021)(8) è iniziata non solo una nuova settimana in compagnia dima anche la messa in onda di una nuova registrazione, effettuata il 24 febbraio. Esattamente come è successo nella scorsa settimana, anche stavolta si inizia con la sfilata, però – a differenza della puntata scorsa –tocca agli. Il tema in oggetto è “l’amore come in un film” e vede protagonisti sia i partecipanti degli over che del classico, come ad esempio i nuovi tronisti Giacomo e Massimiliano e i cavalieri Riccardo Guarnieri, Biagio, Gero, Armando Incarnato,il poeta, l’altroe Luca. Il vincitore di questo momento risulta essere proprio l’ultimo cavaliere citato, ma è bene segnalare che all’interno di questa puntata c’è stata una ...