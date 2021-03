TOSCA in omaggio alle donne con “Ho amato tutto” (Di lunedì 8 marzo 2021) , il videoclip di cui ha firmato la regia il grande Ferzan Özpetek, inoltre altri videoclip di artiste, nuovi talenti con temi diversi al ROMA VIDEOCLIP IN TOUR, in collaborazione con YouMusic.Tv credits byRomolo Eucalitto Prosegue il Roma videoclip in tour in omaggio alle donne, con una grande artista, TOSCA, ed il suo videoclip “HO amato tutto” regia di FERZAN ÖZPETEK, che sarà premiato alla prossima imminente Edizione del ‘Romavideoclip il cinema incontra la musica’ credits byRomolo EucalittoGli altri videoclip dedicati alle donne, con artiste, artisti e registi del nuovo panorama musicale e cinematografico che trattano tematiche diverse sono: “BUONGIORNO AMORE” di MICAELA, regia di Guido Massimo Calanca “IL CORAGGIO DELLE IDEE” di NUMA, regia di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 marzo 2021) , il videoclip di cui ha firmato la regia il grande Ferzan Özpetek, inoltre altri videoclip di artiste, nuovi talenti con temi diversi al ROMA VIDEOCLIP IN TOUR, in collaborazione con YouMusic.Tv credits byRomolo Eucalitto Prosegue il Roma videoclip in tour in, con una grande artista,, ed il suo videoclip “HO” regia di FERZAN ÖZPETEK, che sarà premiato alla prossima imminente Edizione del ‘Romavideoclip il cinema incontra la musica’ credits byRomolo EucalittoGli altri videoclip dedicati, con artiste, artisti e registi del nuovo panorama musicale e cinematografico che trattano tematiche diverse sono: “BUONGIORNO AMORE” di MICAELA, regia di Guido Massimo Calanca “IL CORAGGIO DELLE IDEE” di NUMA, regia di ...

