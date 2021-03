Tennis, ATP Marsiglia 2021: Jannik Sinner soffre, ma vince la battaglia con il francese Barrere (Di martedì 9 marzo 2021) Jannik Sinner torna alla vittoria, ma è stato un esordio veramente faticoso quello dell’altoatesino nel torneo ATP di Marsiglia. Il numero 34 del mondo ha sconfitto in tre set il francese Gregoire Berrere, numero 115 del ranking, con il punteggio di 7-6 6-7 7-5 dopo quasi tre ore di gioco. Un successo molto più difficile del previsto, con Sinner che ha sbagliato veramente moltissimo con il dritto, concedendo ben tredici palle break al francese. Palle break concesse già in apertura di match, tre nei primi due game al servizio, ma con Sinner comunque bravo ad annullarle. Il break, però, è nell’aria e arriva nel settimo game, con il francese che si porta sul 4-3. Il controbreak, però, per Sinner arriva immediatamente, con l’altoatesino ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021)torna alla vittoria, ma è stato un esordio veramente faticoso quello dell’altoatesino nel torneo ATP di. Il numero 34 del mondo ha sconfitto in tre set ilGregoire Berrere, numero 115 del ranking, con il punteggio di 7-6 6-7 7-5 dopo quasi tre ore di gioco. Un successo molto più difficile del previsto, conche ha sbagliato veramente moltissimo con il dritto, concedendo ben tredici palle break al. Palle break concesse già in apertura di match, tre nei primi due game al servizio, ma concomunque bravo ad annullarle. Il break, però, è nell’aria e arriva nel settimo game, con ilche si porta sul 4-3. Il controbreak, però, perarriva immediatamente, con l’altoatesino ...

