Super zona rossa: l'ipotesi del lockdown per tre settimane (Di lunedì 8 marzo 2021) La giornata di ieri ha segnato dei numeri tutt'altro che rassicuranti sul fronte dell'epidemia di Coronavirus: 20.765 nuovi contagi, 207 morti, il tasso di positività che risale al 7,6%. E intanto le terapie intensive si vanno riempiendo. Oggi si terrà una riunione tra Speranza, Figliuolo, Miozzo e Gelmini. Per decidere se sarà necessario varare nuove misure restrittive. Ieri Matteo Salvini a Live-Non è la D'Urso ha spiegato che spera non ci sia un nuovo lockdown, sintetizzando la linea aperturista portata avanti dalla Lega. Ma di altro avviso è il ministro Speranza. Che spera di poter vaccinare tutti gli italiani entro l'estate, come ha ribadito ieri a Mezz'ora in più da Lucia Annunziata, spiegando che finalmente le dosi di vaccino stanno arrivando. Ma per raffreddare la curva fino a che non ci sarà un numero sufficiente di italiani immunizzati potrebbe essere ...

