Sopravvissuta Per tutte le donne che non si arrendono

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 8 marzo 2021) Condivido la storia di Hanan, donna yemenita, in occasione della Giornata internazionale della donna, con la speranza che venga letta senza tristezza né ricerca del dramma, ma con una rinnovata consapevolezza di quale sia l’obiettivo per cui valga la pena lottare: che lee gli uomini in tutto il mondo abbiano uguali possibilità di accedere ai servizi essenziali che tante volte si danno per scontati. Se la storia di Hanan è da una parte uno splendido esempio di resilienza in condizioni estreme, vuole anche però essere un’esortazione a riflettere sulla relatività del valore della vita, quando è quotidianamente messa a repentaglio. Quando il telefono squilla alle tre del mattino non è mai una buona notizia, a Mocha, in Yemen. “Sabah alkhyr Giulia, how are you? Nuova paziente: Hanan, 20 anni. Prima gravidanza, a termine. È in travaglio da quattro giorni. Il ...