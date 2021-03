Smartphone | come scoprire se diventiamo “dipendenti”

(Di lunedì 8 marzo 2021) È quasi un movimento compulsivo. Regolarmente, non appena riusciamo ad astrarci da ciò che facciamo, portiamo la mano alloper vedere se ci sono nuovi messaggi, se qualcuno ha messo un like a un nostro post, se ci sono segnalazioni di attività social cui dobbiamo essere pronti a rispondere, se vogliamo sentire una canzone o un podcast. Lo, cosìil tablet, sono ormai diventati compagni di viaggio inseparabili per molti di noi. Ma occorre fare attenzione a non diventare “”. Il rischio esiste, soprattutto per i giovani. A dirlo è una ricerca condotta al King’s College di Londra su una popolazione di studenti, apparsa su Frontiers in Psychiatry, che dimostraci sia bisogno di utilizzare questi strumenti di connessione con maggior giudizio, per il nostro benessere ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Smartphone come

GQ Italia

Gli abbonati Sky potranno seguire le gare di DAZN attraverso Sky Go sia su dispositivi mobilie tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer ...eliminare un graffio dallo schermo delloVersare una goccia di dentifricio sulla parte dello schermo graffiata e, con un panno morbido o un pezzetto di scottex, cominciare a ...Con un attacco ribattezzato Lord of the Ring(s), un trio di ricercatori evidenzia una nuova vulnerabilità nelle CPU Intel degli scorsi anni. Questa volta a essere preso di mira da un attacco side chan ...Leggera, compatta e in grado di stampare in meno di un minuto: perché la stampante portatile per smartphone è la soluzione perfetta per chi vuole organizzare le sue foto ...