Serie A, Inter-Atalanta 1-0: decide Skriniar

Serie A, i risultati di lunedì 8 marzo. L'Inter si aggiudica il Monday Night. Atalanta battuta 1-0 grazie al gol di Skriniar. 

ROMA – Serie A, il programma e i risultati di lunedì 8 marzo. L'Inter si aggiudica il Monday Night con l'Atalanta: a San Siro decide un colpo di testa di Skriniar. Un successo che consente ai nerazzurri di mantenere la testa della classifica e i sei punti di distacco sul Milan.

Serie A, i risultati di lunedì 8 marzo
Di seguito i risultati di Serie A di lunedì 8 marzo, sfide valide per la ventiseiesima giornata di campionato.

Inter-Atalanta 1-0

OptaPaolo : 1 - L'Inter ha vinto una partita di Serie A effettuando un solo tiro nello specchio per la prima volta dall'aprile… - DiMarzio : #InterAtalanta, le ultimissime sulle scelte di Antonio #Conte - SkySport : INTER-ATALANTA 1-0 Risultato finale ? ? #Skriniar (54') ? ? - OptaPaolo : 2 - Per la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria l’#Inter ha guadagnato almeno 62 punti dopo 26 gare stag… - Danielee1899 : RT @saveriocamba: Esiste una squadra in Serie A il cui gioco dipende da un solo calciatore più dell'Inter con Lukaku? -