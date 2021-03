“Quaranta di febbre e non respiro”. Inquietante retroscena di Orietta Berti (Di lunedì 8 marzo 2021) Orietta Berti, reduce dall'esibizione sul palco dell'Ariston, ha svelato un retroscena inedito sulla sua partecipazione a Sanremo 2021. Dopo anni di assenza, la cantante ha ricordato il giorno in cui è arrivato l'invito. “Non so se conoscete Pasquale Mammaro – ha detto ai microfoni di Rai Radio 2 – il mio agente della televisione, ma sai cosa mi combina lui?”. Presto detto: “Già mi ha combinato di venire qui a Sanremo che io non ci volevo venire prima di tutto, avevo la febbre a Quaranta, non stavo in piedi e lui mi dice ‘sai ti hanno scelto per Sanremo’, e chi la canta gli ho chiesto? ‘Tu’ mi ha risposto ‘ma scusa, sai che non ho voce, ho la tosse e non respiro’, e lui, e ma andare a marzo hai voglia di guarire… infatti son guarita”. La Berti, per sua ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 8 marzo 2021), reduce dall'esibizione sul palco dell'Ariston, ha svelato uninedito sulla sua partecipazione a Sanremo 2021. Dopo anni di assenza, la cantante ha ricordato il giorno in cui è arrivato l'invito. “Non so se conoscete Pasquale Mammaro – ha detto ai microfoni di Rai Radio 2 – il mio agente della televisione, ma sai cosa mi combina lui?”. Presto detto: “Già mi ha combinato di venire qui a Sanremo che io non ci volevo venire prima di tutto, avevo la, non stavo in piedi e lui mi dice ‘sai ti hanno scelto per Sanremo’, e chi la canta gli ho chiesto? ‘Tu’ mi ha risposto ‘ma scusa, sai che non ho voce, ho la tosse e non’, e lui, e ma andare a marzo hai voglia di guarire… infatti son guarita”. La, per sua ...

