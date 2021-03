(Di lunedì 8 marzo 2021), il modello best seller diè arrivato alla sua, dopo oltre 3 milioni di esemplari venduti nel vecchio continente dal 2007. Il salto in avanti in termini di design, dotazione e tecnologia, è deciso e convincente. L’auto è costruita sulla base della nuova piattaforma CMF-C dell’Alleanza Renault-ed è stata progettata dal team diDesign Europe a Londra e ingegnerizzata dal Technical Centre Europe di Cranfield, Bedfordshire, nel Regno Unito. Il suv risulta quindi più deciso e moderno: al frontale, in particolare, spiccano i sottili fari full Led con luci diurne a boomerang. Quanto ai motori, la novità importante è che dalla gamma spariscono i turbo: ora l’offerta prevede soltanto unità elettrificate. Alla base c’è ...

Advertising

fattiamotore : Nissan Qashqai, la terza generazione dice addio al diesel e punta tutto sull’E-Power - MarcoScafati1 : #Nissan #Qashqai, la terza generazione dice addio al diesel e punta tutto sull’E-Power - AutoElettrica : Nissan Qashqai, la terza generazione al debutto in Italia. Scopriamone tutti i segreti: «Qashqai ha cambiato la sto… - infoiteconomia : Nissan, presentata la nuova Qashqai | SassariNotizie 24 ore - 564742 - infoiteconomia : Nissan Qashqai - A tu per tu con la nuova generazione - VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Nissan Qashqai

Quattroruote

Marco Toro, presidente e Ad diItalia presenta la terza generazione del celebre crossoversfe/tvi/red ...Da semprefra i best seller della, la terza generazione disi presenta come una "super e - voluzione" del crossover di successo fissando nuovi standard in termini di design, tecnologiae ...Qashqai, il modello best seller di Nissan è arrivato alla sua terza generazione, dopo oltre 3 milioni di esemplari venduti nel vecchio continente dal 2007. Il salto in avanti in termini di design, dot ...Un'auto che ha cambiato profondamente il corso della storia di un marchio aprendo la strada ad un nuovo segmento, quello dei suv e dei crossover, destinato a ...