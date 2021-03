Movers in Paradise | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

Advertising

lugliettog : RT @DenjinDen: ??????#MovingOut porta un po' di sapore caraibico con #MoversInParadise, il DLC che rende il tutto un po' più caotico e dive… - DenjinDen : ??????#MovingOut porta un po' di sapore caraibico con #MoversInParadise, il DLC che rende il tutto un po' più caoti… -

Ultime Notizie dalla rete : Movers Paradise

GamerBrain.net

M oving Out, il particolare titolo cooperativo di SMG Studio, verrà presto ampliato con un nuovo DLC. "in" porterà la ditta di traslochi a lavorare su soleggiate isole tropicali, e la pubblicazione è fissata per la fine di febbraio. Moving Out è un simpatico "simulatore di traslochi" ...Il publisher Team17 e gli sviluppatori SMG Studio e Devm Games hanno annunciato la data d'uscita del prossimo DLC di Moving Out , ovveroin. Il nuovo contenuto aggiuntivo sarà disponibile dal 25 febbraio su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch . Queste le novità in arrivo: 14 nuovi livelli della storia 4 nuovi ...I team di sviluppo SMG Studio, DevM Games e Team17 hanno da poco rilasciato un nuovo imponente DLC chiamato Movers in Paradise per il co-op game Moving Out, che vi catapulterà ai tropici!