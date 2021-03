MotoGP, Marquez prosegue il suo recupero: “Vuole sapere quando tornerà in pista” (Di lunedì 8 marzo 2021) Mentre la MotoGP è di nuovo in pista per i test in Qatar, Marc Marquez è ancora impegnato a casa a lavorare sulla sua ripresa dall’infortunio al braccio. Il percorso di recupero per tornare in pista del campione della Honda – scrive in un comunicato il team giapponese – è intenso con più ore di fisioterapia ed “esercizi ogni giorno. Ogni giorno l’otto volte campione del mondo ottiene miglioramenti mentre il suo braccio destro fa dei passi in avanti. Marquez è ansioso di tornare alla sua Honda RC213V e rimane in costante contatto con i suoi medici per sapere quando sarà pronto a tornare”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) Mentre laè di nuovo inper i test in Qatar, Marcè ancora impegnato a casa a lavorare sulla sua ripresa dall’infortunio al braccio. Il percorso diper tornare indel campione della Honda – scrive in un comunicato il team giapponese – è intenso con più ore di fisioterapia ed “esercizi ogni giorno. Ogni giorno l’otto volte campione del mondo ottiene miglioramenti mentre il suo braccio destro fa dei passi in avanti.è ansioso di tornare alla sua Honda RC213V e rimane in costante contatto con i suoi medici persarà pronto a tornare”. SportFace.

Advertising

DanieleFassina : RT @P300it: MotoGP | Test Losail 1 2021, Alex Marquez (Honda LCR): “Alla fine il risultato è estremamente positivo” ? di Alyoska Costantin… - FormulaPassion : #MotoGP: #Marquez si confessa in un lungo video in cui racconta la sua attuale routine - sportface2016 : #MotoGP, #Marquez prosegue il suo recupero: 'Vuole sapere quando potrà tornare in pista' - P300it : MotoGP | Test Losail 1 2021, Alex Marquez (Honda LCR): “Alla fine il risultato è estremamente positivo” ? di Alyos… - Gazzetta_it : .@marcmarquez93, a che punto sei? #Marquez torna a sollevare #pesi @MotoGP -