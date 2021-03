LIVE Sinner-Barrere | ATP Marsiglia 2021 in DIRETTA | obiettivo ottavi di finale per l’altoatesino

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di– Il tabellone 19.02: Si dovrà attendere prima di vedere in campo l’azzurrino, visto che il match tra Novak e Gaston è ancora in corso e quindi l’attesa per l’inizio del confronto trasi prolungherà. 19.00: Buonasera e bentrovati alladel match di primo turno dell’ATP 250 ditra Jannike il francese Gregoire. Buonasera, e benvenuti alladel match di primo turno dell’ATP 250 ditra Jannike il francese Gregoire. Dopo i problemi fisici di Montpellier, in cui ...