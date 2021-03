LIVE – Chievo-Vicenza 1-2, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di lunedì 8 marzo 2021) La DIRETTA LIVE di Chievo-Vicenza, match valevole per la ventiseiesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci dal netto successo contro il Pordenone, vogliono trovare un po’ di continuità di risultati per tentare l’assalto alle prime posizioni; i biancorossi, dal canto loro, arrivano da tre pareggi ed una vittoria nelle ultime quattro gare e sperano di proseguire la Serie positiva. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di lunedì 8 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI Chievo: Semper, Mogos, Rigione, Gigliotti, Renzetti; Ciciretti, Obi, Palmiero, Garritano; Margiotta, De Luca Vicenza: Grandi; Barlocco, ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) Ladi, match valevole per la ventiseiesima giornata di. I padroni di casa, reduci dal netto successo contro il Pordenone, vogliono trovare un po’ di continuità di risultati per tentare l’assalto alle prime posizioni; i biancorossi, dal canto loro, arrivano da tre pareggi ed una vittoria nelle ultime quattro gare e sperano di proseguire lapositiva. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di lunedì 8 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI: Semper, Mogos, Rigione, Gigliotti, Renzetti; Ciciretti, Obi, Palmiero, Garritano; Margiotta, De Luca: Grandi; Barlocco, ...

Advertising

dinner_isready : ????ita live Chievo-Vincenza over 2.5 stake 2?? - zazoomblog : LIVE – Chievo-Vicenza 0-2 Serie B 2020-2021 (DIRETTA) - #Chievo-Vicenza #Serie #2020-2021 - zazoomblog : LIVE – Chievo-Vicenza 0-1 Serie B 2020-2021 (DIRETTA) - #Chievo-Vicenza #Serie #2020-2021 - canciello_94 : CHIEVO vs VICENZA|SERIE B|08.03.2021 #CHIEVOVICENZA #CHIEVO #VICENZA #SERIEB #8MARZO #LIVE #LIVESPORT CLICK HERE ??… - SSportNetwork : Chievo: Semper; Mogos, Rigione, Gigliotti, Renzetti; Ciciretti, Palmiero, Obi, Garritano; De Luca, Margiotta Vicenz… -