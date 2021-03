Lavoro: 2,5 milioni di nuovi occupati nel 2022. "Growth Hacker" e "Cloud Architect", i lavori del futuro (Di lunedì 8 marzo 2021) Quali saranno le professioni più richieste nel 2022? Un ebook intitolato “I lavori del futuro” e realizzato da Alteredu, piattaforma che offre corsi online certificati, ha provato a rispondere al quesito che molti studenti e lavoratori che hanno perso la rotta si stanno ponendo. Stando allo studio, basato sulle proiezioni del rapporto Excelsior, confezionato da Unioncamere e Anpal, da qui al 2022 saranno richiesti 2,5 milioni di nuovi occupati, fra dipendenti e autonomi, e oltre il 70% di questa forza Lavoro dovrà possedere competenze elevate per ricoprire mansioni specialistiche e tecniche. Intelligenza artificiale e automazione industriale saranno alcuni dei campi da tenere d’occhio. Insieme al digitale: stando al report, le imprese digitali ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 marzo 2021) Quali saranno le professioni più richieste nel? Un ebook intitolato “Idel” e realizzato da Alteredu, piattaforma che offre corsi online certificati, ha provato a rispondere al quesito che molti studenti e lavoratori che hanno perso la rotta si stanno ponendo. Stando allo studio, basato sulle proiezioni del rapporto Excelsior, confezionato da Unioncamere e Anpal, da qui alsaranno richiesti 2,5di, fra dipendenti e autonomi, e oltre il 70% di questa forzadovrà possedere competenze elevate per ricoprire mansioni specialistiche e tecniche. Intelligenza artificiale e automazione industriale saranno alcuni dei campi da tenere d’occhio. Insieme al digitale: stando al report, le imprese digitali ...

