iOS e Android allarme sicurezza: migliaia di app espongono i dati sensibili degli utenti (Di lunedì 8 marzo 2021) Stando a quanto riportato dalla società di sicurezza Zimperium, parte delle aziende che partecipano al programma di sicurezza Google App Defence Alliance, sembra che ci siano migliaia di applicazioni su iOS e Android che espongono i dati personali degli utenti a causa di una errata configurazione dei servizi cloud. Gli utenti sono quindi a rischio senza nemmeno saperlo. Zimperium ha infatti rilevato migliaia e migliaia di applicazioni iOS e Android che stanno esponendo dati personali degli utenti a causa della configurazione errata dei servizi cloud. La società di sicurezza informatica avrebbe analizzato oltre 1,3 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Stando a quanto riportato dalla società diZimperium, parte delle aziende che partecipano al programma diGoogle App Defence Alliance, sembra che ci sianodi applicazioni su iOS echepersonalia causa di una errata configurazione dei servizi cloud. Glisono quindi a rischio senza nemmeno saperlo. Zimperium ha infatti rilevatodi applicazioni iOS eche stanno esponendopersonalia causa della configurazione errata dei servizi cloud. La società diinformatica avrebbe analizzato oltre 1,3 ...

