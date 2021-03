Intervista a Harry e Meghan, la duchessa come Diana, lui: «Non potevo permettere alla Storia di ripetersi» (Di lunedì 8 marzo 2021) La temutissima Intervista ad Harry e Meghan è stata finalmente trasmessa: andata in onda nella notte di oggi, lunedì 8 marzo 2021, in anteprima mondiale sulla Cbs – che l’ha acquistata per almeno 6 milioni di euro vendendola a 68 Paesi – ha fatto emergere i dettagli tanto attesi. La duchessa di Sussex un fiume in piena, non meno sbottonato il duca, per la prima Intervista dopo l’abbandono di Buckingham Palace. È stata Oprah Winfrey ad accogliere le confessioni dei due nel patio della casa di Los Angeles, in cui Harry e Meghan si sono trasferiti ormai da tempo. Intervista a Meghan e Harry, la duchessa di Sussex si confessa È l’Ansa a riferire alcuni stralci dell’Intervista, durata ben ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 8 marzo 2021) La temutissimaadè stata finalmente trasmessa: andata in onda nella notte di oggi, lunedì 8 marzo 2021, in anteprima mondiale sulla Cbs – che l’ha acquistata per almeno 6 milioni di euro vendendola a 68 Paesi – ha fatto emergere i dettagli tanto attesi. Ladi Sussex un fiume in piena, non meno sbottonato il duca, per la primadopo l’abbandono di Buckingham Palace. È stata Oprah Winfrey ad accogliere le confessioni dei due nel patio della casa di Los Angeles, in cuisi sono trasferiti ormai da tempo., ladi Sussex si confessa È l’Ansa a riferire alcuni stralci dell’, durata ben ...

