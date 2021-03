Firenze | Nardella | “La situazione peggiora e prevedo ulteriori restrizioni”

Leggi su dire

(Di lunedì 8 marzo 2021) FIRENZE – “La situazione va peggiorando, quindi mi pare sia difficile non prevedere ulteriori restrizioni” nel Paese. Il sindaco Dario Nardella risponde così ai giornalisti che gli chiedono un commento sulle ulteriori misure di contenimento del virus a cui starebbe lavorando il governo. Lo dice all’ora di pranzo, dopo aver sentito al telefono il ministro della Salute Roberto Speranza, a margine dell’intitolazione di un giardino in lungarno Colombo a Tina Anselmi. E a metà di una giornata segnata da una girandola di riunioni per stabilire le nuove azioni da adottare a Firenze per contrastare la diffusione del Covid. “Stamani abbiamo convocato l’unità di crisi, insieme all’Asl, per avere un quadro dettagliato della situazione e, nel corso di queste ore, definiremo con più precisione i nuovi provvedimenti” tarati sulla città (la comunicazione è attesa alle 17.30 in una diretta Facebook).