F1, test Bahrain 2021: calendario, programma, orari e diretta tv (Di lunedì 8 marzo 2021) La stagione 2021 di Formula 1 è ormai prossima a cominciare: la data da cerchiare di rosso sul calendario è quella del 28 marzo, weekend in cui andrà in scena il GP del Bahrain, in Qatar. Sullo stesso circuito, dal 12 al 14 marzo scenderanno in pista le monoposto, per i test che precedono l’inizio del campionato. test importantissimi per le Scuderie perché, tra i vari rinvii e annullamenti dovuti al Covid-19, si tratta dell’unica occasione per vedere le nuove vetture all’opera prima della gare ufficiali. C’è molta curiosità per vedere i primi giri della nuova coppia Ferrari formata da Charles Leclerc e Carlos Sainz sulla nuova monoposto di Maranello, che verrà presentata mercoledì 10 marzo. I test si svolgeranno nell’arco di nove ore, a partire dalle ore 8 italiane fino alle 17 (dalle ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) La stagionedi Formula 1 è ormai prossima a cominciare: la data da cerchiare di rosso sulè quella del 28 marzo, weekend in cui andrà in scena il GP del, in Qatar. Sullo stesso circuito, dal 12 al 14 marzo scenderanno in pista le monoposto, per iche precedono l’inizio del campionato.importantissimi per le Scuderie perché, tra i vari rinvii e annullamenti dovuti al Covid-19, si tratta dell’unica occasione per vedere le nuove vetture all’opera prima della gare ufficiali. C’è molta curiosità per vedere i primi giri della nuova coppia Ferrari formata da Charles Leclerc e Carlos Sainz sulla nuova monoposto di Maranello, che verrà presentata mercoledì 10 marzo. Isi svolgeranno nell’arco di nove ore, a partire dalle ore 8 italiane fino alle 17 (dalle ...

Ultime Notizie dalla rete : test Bahrain F1 - Pochi giorni ai test, chilometri e affidabilità le chiavi per valutare la nuova Ferrari Tra una settimana saremo qui a discutere dei primi, primissimi, riscontri che la Formula Uno ci fornirà dopo la prima (e purtroppo unica) tre giorni di test pre - stagionali che si svolgerà in Bahrain sul tracciato di Sakhir dal 12 al 14 marzo. Tra le scuderie che verranno guardate con occhi particolari c'è senza ombra di dubbio la Ferrari. La ...

Ferrari, la SF21 sarà svelata alle 14 di mercoledì 10 marzo - FormulaPassion.it ... il Cavallino ha deciso di puntare su una cerimonia virtuale davvero sobria, presentando la sua nuova macchina già in Bahrain a meno di 48 ore dall'inizio dell'unica sessione di test pre - stagionali.

