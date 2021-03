Daydreamer anticipazioni | una proposta importante

(Di lunedì 8 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.eccovi svelate ledi questa puntata. Una. Cosa succederà? Scopriamolo subito.è una nota serie tv, questa sera andrà in onda su Canale 5. Il serial televisivo turco ha spopolato sulle televisioni italiane. Nei panni del protagonista vediamo Can Yaman, il sex symbol turco che in pochissimo tempo si è

Lerelative alla puntata in onda domani 9 marzo, rivelano che Yigit si recherà da Sanem per confessargli la verità sul diario come gli aveva chiesto di fare Can dopo aver ...- Le ali del sogno torna martedì 9 marzo 2021 su Canale 5 alle 16:35 nel suo slot pomeridiano. Leparlano di una proposta di matrimonio per Sanem, arrivata però dalla persona ...Daydreamer eccovi svelate le anticipazioni di questa puntata. Una proposta importante. Cosa succederà? Scopriamolo subito.L'editore dopo aver scoperto che Can non ha prove contro di lui, anziché confessare la verità a Sanem, le chiederà di (...) ...