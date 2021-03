Come l' Ariston femminizza il mondo

Leggi su ilgiornale

Marco Gervasoni Poco importa che non ci fosse pubblico, anche quest'anno Sanremo ha svolto il suo compito. Essere il principale megafono dell'ideologia progressista e dei suoi cosiddetti "valori" Poco importa che non ci fosse pubblico, anche quest'anno Sanremo ha svolto il suo compito. Essere il principale megafono dell'ideologia progressista e dei suoi cosiddetti «valori». Se le edizioni passate avevano battuto sui migranti, ora è stata la volta della contestazione dei generi: non quelli musicali, ma quelli maschile e femminile. A supporto dell'ideologia gender secondo cui maschi e femmine non si nasce, ma si decide di diventarlo. Da qui un profluvio di maschi vestiti o truccati da donne.