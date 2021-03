50 donne che hanno fatto la storia

(Di lunedì 8 marzo 2021) Molte conquiste scientifiche, sociali, culturali di oggi arrivano dalla forza e dalla tenacia delledi ieri. Come Kate Sessions, che intuì l’importanza della forestazione urbana oltre un secolo fa o Maria Mitchell che nel 1847 scoprì una cometa che ancora oggi porta il suo nome e iniziò a battersi per far spazio allenella scienza. Senza citare tutte le figure femminili checontribuito allo sviluppo dell’informatica moderna, spesso rimanendo purtroppo dietro le quinte. A 50 figure chela, dalla politica alla medicina, dalla filosofia all’informatica, dall’astronomia al cinema fino ai diritti civili, è dedicata questa gallery di Wired per la Giornata internazionale della donna, che raccoglie storie più conosciute e altre meno, dall’antichità dal ...

Advertising

Giorgiolaporta : Buona domenica e buon voto alla #Svizzera che oggi voterà un #referendum sull’abolizione del #burqa. Mentre da noi… - gaiatortora : L'idea del monologo sulle donne può andar bene una volta.Poi basta. Ci sarà pure un modo di andare oltre? Sembriamo… - LauraPausini : Le donne sono come le canzoni. Sono jazz.Sono pop e rock.Fanno pensare.Danno consigli.Fanno ballare.Fanno soffrire.… - LucaLucaf20 : RT @Massimo20_IT: Un punto di vista fresco e discreto. L'Hawa Mahal, o Palazzo dei Venti, a Jaipur (India) era l'ala del palazzo riservata… - crociangelini : RT @VentagliP: “Le donne forti sono come uragani. Diventano indomabili, quasi irraggiungibili. [.] Hanno sguardi sicuri e il cuore pieno di… -

Ultime Notizie dalla rete : donne che

Agenzia ANSA

L'obiettivo è quello di far luce sulla disparità di riconoscimentoporta lea sentirsi meno meritevoli degli uomin i, influenzando così direttamente anche le loro carriere. Il 44% delle ...... l'ex presidente condannato per corruzione ha messo in piedi un sistemaha utilizzato il bene ... Occupazione femminile: cresce il divario con l'Ue L eitaliane sono state in prima linea nella ...Antonello Venditti ha pubblicato il suo primo album, "Theorius Campus", insieme a Francesco De Gregori, nel maggio 1972, quasi cinquant'anni fa. Fu l'inizio di una carriera che non si può che definire ...L’Amministrazione collocherà una piccola libreria in prossimità della “panchina rossa”. Imma Bianco: “Armati di cultura, lotteremo contro le violenze e le discriminazioni che ledono le radici democrat ...