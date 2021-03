Verona-Milan 0-2, i rossoneri tornano a vincere: Tabellino e Highlights (Di domenica 7 marzo 2021) La punizione di Krunic e una rete di Dalot valgono tre punti preziosi per la classifica Verona-Milan: Tabellino e Highlights Verona-Milan 0-2, Cronaca, Tabellino ed Highlights Veorna-Milan: Tabellino e Highlights – Il Milan al Bentegodi fa visita all’Hellas Verona allenato da Ivan Juric e deve affrontare una delle difese più compatte della Serie A con tante assenze. Oltre al già infortunato Zlatan Ibrahimovic, già impegnato in settimana al festival di Sanremo, anche Calhanoglu, Rebic e Tonali non saranno a disposizione di Stefano Pioli contro i veneti, almeno dal primo minuto. A pochi giorni dalla partita d’andata contro il Manchester United agli ottavi di finale di ... Leggi su ck12 (Di domenica 7 marzo 2021) La punizione di Krunic e una rete di Dalot valgono tre punti preziosi per la classifica0-2, Cronaca,edVeorna-– Ilal Bentegodi fa visita all’Hellasallenato da Ivan Juric e deve affrontare una delle difese più compatte della Serie A con tante assenze. Oltre al già infortunato Zlatan Ibrahimovic, già impegnato in settimana al festival di Sanremo, anche Calhanoglu, Rebic e Tonali non saranno a disposizione di Stefano Pioli contro i veneti, almeno dal primo minuto. A pochi giorni dalla partita d’andata contro il Manchester United agli ottavi di finale di ...

AntoVitiello : #Ibrahimovic appena arrivato a Verona, nell'hotel che ospita il #Milan per stare accanto alla squadra in un momento delicato - AntoVitiello : #Milan, esami in corso per #Rebic per conoscere l'entità del problema fisico che gli farà saltare la partita contro il #Verona - AntoVitiello : #Milan, #Ibrahimovic domani sarà a Verona vicino alla squadra come da programma - Frances74964326 : @capuanogio il verona si è scansata. il suo campionato è finito sabato scorso, contro la juve. altrimenti, il milan… - Fprime86 : RT @carlolaudisa: Stavolta e’ provvidenzial #Verona. Con #Krunic e #Dalot una vittoria pesante del #Milan. Tanti assenti,tanto onore per i… -