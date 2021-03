Sanremo, in trionfo il rock dei Måneskin. Secondi Michielin-Fedez, terzo Ermal Meta (Di domenica 7 marzo 2021) Premio della critica Mia Martini a Willie Peyote con "Mai dire mai", Colapesce Dimartino vincono il Lucio Dalla con "Musica leggerissima" Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 7 marzo 2021) Premio della critica Mia Martini a Willie Peyote con "Mai dire mai", Colapesce Dimartino vincono il Lucio Dalla con "Musica leggerissima"

Advertising

MediasetTgcom24 : Sanremo 2021, per i Maneskin trionfo rock davanti a Francesca Michielin e Fedez #sanremo2021… - Eurosport_IT : 33 anni fa accadeva un evento unico: il Festival di #Sanremo si fermò per il secondo trionfo olimpico di Alberto To… - CucchiarelliX : RT @marcomarsilio: Trionfo dei #Maneskin a #Sanremo. Una vittoria anche abruzzese, dato che il gruppo è stato diretto dal maestro teramano… - vinierm : RT @MediasetTgcom24: Sanremo 2021, per i Maneskin trionfo rock davanti a Francesca Michielin e Fedez #sanremo2021 - marcomarsilio : Trionfo dei #Maneskin a #Sanremo. Una vittoria anche abruzzese, dato che il gruppo è stato diretto dal maestro tera… -