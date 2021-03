Le avventure del Castello (Di domenica 7 marzo 2021) «Il buco di culo in plastica del mondo». Quando pronunciò questa frase William Faulkner si trovava in una fase acuta del suo rapporto di amore-odio verso Los Angeles. Fu più lirico lo scrittore beat Herb Gold: «Oh, trovarsi a Los Angeles, quando gli alberi in polietilene sono in fiore!». L.A., ovverosia plastica e celluloide. La civiltà fossile qui significa fiumi di carburante per distanze urbane immense e il tanfo delle Tar Pits, le pozze bituminose dalle quali emergono mammut in … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 7 marzo 2021) «Il buco di culo in plastica del mondo». Quando pronunciò questa frase William Faulkner si trovava in una fase acuta del suo rapporto di amore-odio verso Los Angeles. Fu più lirico lo scrittore beat Herb Gold: «Oh, trovarsi a Los Angeles, quando gli alberi in polietilene sono in fiore!». L.A., ovverosia plastica e celluloide. La civiltà fossile qui significa fiumi di carburante per distanze urbane immense e il tanfo delle Tar Pits, le pozze bituminose dalle quali emergono mammut in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : avventure del Antonio Milo: "Montalbano mi predisse un futuro in tv da perfetto brigadiere..." Un altro commissario intuisce, prima degli altri, chi potrebbe essere il compagno di avventure del Commissario Ricciardi. È Montalbano che investe Antonio Milo del ruolo di brigadiere Maione nove anni prima che nascesse la serie con Lino Guanciale. Potere della scrittura che si ...

5 sitcom classiche da rivedere con la serie Wandavision di Marvel La serie è diventata anche una parte importante del genere sitcom e, oltre ad alcuni dei fili della ... è nata una nuova era, con spettacoli come Blossom - Le Avventure di una teenager, Grace Under ...

Le avventure del Castello Il Manifesto Daydreamer: Can e Sanem si sposano La fantastica soap opera turca in onda su Canale 5 , si avvicina al finale di stagione. Daydreamer dopo quasi un anno sta per concludersi; scopriamo ...

The Pale Blue Eye, Netflix distribuirà il nuovo film con Christian Bale La prossima pellicola che vedrà collaborare nuovamente Christian Bale e Scott Cooper, The Pale Blue Eye, è stata acquistata da Netflix. Trova una dimora il nuovo film diretto da Scott Cooper e con pro ...

