L' Andes e la riapertura degli stadi | Serve una cabina di regia

Corriere dello Sport.it

S, l'Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza, in vista dell'auspicatadegli stadi al pubblico. L'associazione del presidente Ferruccio Taroni (nella foto) da un lato prosegue nel ...Per affrontare queste tematiche l'ha aperto in questi giorni una nuova interlocuzione con le istituzioni del mondo del calcio, tra cui anche l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni ...L'Associazione nazionale dei delegati alla sicurezza individua tre punti chiave: la formazione a distanza degli steward, il testo unico per gli esami e la creazione di un gruppo di lavoro per fissare ...Milano, 18 febbraio 2021 - "Steward? Pochi e non sufficientemente formati". A lanciare l’allarme, in vista di una futura e ancora indefinita apertura degli stadi al pubblico, è l’Associazione Nazional ...