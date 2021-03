Chi è Gaia Gozzi: Età, Sanremo 2021, Fidanzato Daniele Dezi e Cuore Amaro (Di domenica 7 marzo 2021) Gaia Gozzi, in arte solo Gaia, è una cantantante e cantautrice di origini italo brasiliane, ex concorrente di x-factor nel 2016 e vincitice del programma Amici 19 di Maria de Filippi e successivamente concorrente di Amici Speciali, il programma che ha visto sfidarsi tra loro cantanti e ballerini affermati. Attualmente ha pubblicato il nuovo singolo Coco Chanel. Gaia è una dei cantanti di Sanremo 2021 dove partecipa tra i big dal 2 al 6 marzo. Si è classificata diciannovesima nella classifica finale del Festival. Chi è Gaia? Nome: Gaia Gozzi Nome D’arte: Gaia Data di nascita: 29 Settembre 1997 Età: 22 anni Segno zodiacale: Bilancia Professione: Cantante Luogo di nascita: Guastalla (Reggio Emilia) Altezza: 168 ... Leggi su chiecosa (Di domenica 7 marzo 2021), in arte solo, è una cantantante e cantautrice di origini italo brasiliane, ex concorrente di x-factor nel 2016 e vincitice del programma Amici 19 di Maria de Filippi e successivamente concorrente di Amici Speciali, il programma che ha visto sfidarsi tra loro cantanti e ballerini affermati. Attualmente ha pubblicato il nuovo singolo Coco Chanel.è una dei cantanti didove partecipa tra i big dal 2 al 6 marzo. Si è classificata diciannovesima nella classifica finale del Festival. Chi è? Nome:Nome D’arte:Data di nascita: 29 Settembre 1997 Età: 22 anni Segno zodiacale: Bilancia Professione: Cantante Luogo di nascita: Guastalla (Reggio Emilia) Altezza: 168 ...

NamineOf : @quellidel_web Per quanto mi piaccia aka, ci sono alcuni ragazzi lì dentro che dovrebbero farsi un bel bagno di umi… - gibzayn : RT @givemejus: Gaia che porta la cartolina a Mara con la sua faccia chi come lei - senzalattos1o : RT @Loutoppa: se gaia z dice che trovare bono Francesco significa avere daddy vibes chi sono io per negare è evidente - amoshockata : Mio padre ha detto che gli piace Gaia da quando era ad XFactor e anche per lui è stata robbed quell'edizione. Chi come lui - jessica_zorzina : RT @Loutoppa: se gaia z dice che trovare bono Francesco significa avere daddy vibes chi sono io per negare è evidente -