Calcio | Rangers campioni di Scozia dopo 10 anni

Leggi su sportface

(Di domenica 7 marzo 2021) Può iniziare la festa per idi Glasgow. La squadra allenata da Gerrard è infatti matematicamente campione della Scottish Premiership a sei giornate dal termine. Decisivo lo 0-0 del Celtic in casa del Dundee United. È proprio il Celtic ad “abdicare” suo malgradoconsecutivi di vittorie. Per i, che non hanno ancora mai perso in campionato, quest’anno, il culmine del processo di ricostruzione del clubil fallimento del 2012. Già nella giornata di ieri i tifosi si erano lasciati andare ai festeggiamentila vittoria sul campo del Livingston, attirando le ire del Governo, vista la situazione pandemica che ancora sta interessando tutto il mondo. SportFace.