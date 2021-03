Calcio: 7 club di Serie A ribadiscono no a fondi, assegnare subito diritti tv (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. – (Adnkronos) – Sette club di Serie A, Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli e Verona, hanno inviato, a quanto apprende l’Adnkronos, una lettera al presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, all’amministratore delegato Luigi De Siervo e ad altre nove società del massimo campionato (Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino) confermando viva contrarierà all’operazione coi fondi e sottolineando “la necessità di procedere senza indugio all’assegnazione dei diritti audiovisivi per il territorio nazionale e per quello internazionale”, minacciando “legittime pretese risarcitorie” nei confronti di chi dovesse tenere “condotte ostruzionistiche”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. – (Adnkronos) – SettediA, Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli e Verona, hanno inviato, a quanto apprende l’Adnkronos, una lettera al presidente della LegaA, Paolo Dal Pino, all’amministratore delegato Luigi De Siervo e ad altre nove società del massimo campionato (Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino) confermando viva contrarierà all’operazione coie sottolineando “la necessità di procedere senza indugio all’assegnazione deiaudiovisivi per il territorio nazionale e per quello internazionale”, minacciando “legittime pretese risarcitorie” nei confronti di chi dovesse tenere “condotte ostruzionistiche”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

