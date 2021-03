12 cose da sapere sulla grappa

Leggi su vanityfair

(Di domenica 7 marzo 2021) Nessun altro può farla: per chiamarsi «grappa» deve essere prodotta in Italia e con vinaccia italiana. Una delle tante espressioni dell’artigianalità del nostro Paese, è frutto del lavoro certosino di circa 130 distillatori (concentrati soprattutto nel Nord Est) che lavorano in gran parte in aziende familiari portando avanti una tradizione che non perde mai smalto, perché un bicchierino di grappa resta uno dei modi più amati per concludere pranzi e cene.