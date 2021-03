VIDEO Luna Rossa e Team New Zealand, confronto delle velocità in allenamento (Di sabato 6 marzo 2021) 4 giorni e poi sarà America’s Cup. Luna Rossa contro Emirates Team New Zealand. Davide contro Golia. Da una parte gli italiani che non hanno mai conquistato la Vecchia Brocca, dall’altra un popolo di marinai che punta al quarto titolo in questa competizione. A partire da mercoledì 10 marzo si svolgerà una serie al meglio delle tredici regate: serviranno sette successi per il trionfo totale. Oggi Luna Rossa e Te Rehutai si sono osservate molto da vicino nel corso di un allenamento sul campo di regata E. Soffiava un vento tra i 13 ed i 17 nodi, ovvero sulla carta le condizioni preferite dai Kiwi. Nel VIDEO in fondo a questa pagina potrete vedere al minuto 6’25” come le due imbarcazioni abbiano dato vita ad un incrocio davvero ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) 4 giorni e poi sarà America’s Cup.contro EmiratesNew. Davide contro Golia. Da una parte gli italiani che non hanno mai conquistato la Vecchia Brocca, dall’altra un popolo di marinai che punta al quarto titolo in questa competizione. A partire da mercoledì 10 marzo si svolgerà una serie al megliotredici regate: serviranno sette successi per il trionfo totale. Oggie Te Rehutai si sono osservate molto da vicino nel corso di unsul campo di regata E. Soffiava un vento tra i 13 ed i 17 nodi, ovvero sulla carta le condizioni preferite dai Kiwi. Nelin fondo a questa pagina potrete vedere al minuto 6’25” come le due imbarcazioni abbiano dato vita ad un incrocio davvero ...

