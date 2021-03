LIVE Strade Bianche 2021 in DIRETTA: Alaphilippe e van der Poel cercheranno di detronizzare Van Aert (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Strade Bianche FEMMINILE DALLE 9.15 11.57 Parlando di giovanissimi, sarà della partita anche il quarto classificato dell’ultimo Giro d’Italia, ovvero il portoghese Joao Almeida. 11.52 Le dichiarazioni di Pogacar alla partenza della Strade Bianche: “Mi piacciono le corse di un giorno, in particolare la Strade Bianche che è davvero suggestiva e affascinante. Mi diverto a farla ogni anno, anche se la sfortuna mi penalizza. E’ una delle gare migliori del calendario“. 11.47 Sarà curioso vedere come si comporteranno oggi gli ultimi due vincitori del Tour de France, vale a dire Tadej Pogacar ed Egan Bernal. Ambedue, in queste prime gare stagionali, hanno ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DALLE 9.15 11.57 Parlando di giovanissimi, sarà della partita anche il quarto classificato dell’ultimo Giro d’Italia, ovvero il portoghese Joao Almeida. 11.52 Le dichiarazioni di Pogacar alla partenza della: “Mi piacciono le corse di un giorno, in particolare lache è davvero suggestiva e affascinante. Mi diverto a farla ogni anno, anche se la sfortuna mi penalizza. E’ una delle gare migliori del calendario“. 11.47 Sarà curioso vedere come si comporteranno oggi gli ultimi due vincitori del Tour de France, vale a dire Tadej Pogacar ed Egan Bernal. Ambedue, in queste prime gare stagionali, hanno ...

giroditalia : Manca solo un giorno a Strade Bianche @eolo_it Segui il live a partire alle 08:00 sul nuovo sito:… - giroditalia : ??@StradeBianche Something epic is going to happen, who will be the winner of Strade Bianche @eolo.it? Follow the r… - Eurosport_IT : Si alza il sipario sulla 15esima edizione della Strade Bianche ??????????? LIVE su - IFlck : RT @StradeBianche: ?? Strade Bianche @eolo_it 2021 è partita! ???? Segui la diretta ?? - luv_cycleroad : RT @StradeBianche: ?? Strade Bianche @eolo_it 2021 è partita! ???? Segui la diretta ?? -