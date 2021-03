LIVE MotoGP, Test Losail 2021 in DIRETTA: inizia la stagione, Rossi debutta con Petronas. Alle 12 si parte! (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma dei Test Losail MotoGP (6 marzo) – La presentazione dei Test Losail MotoGP – La cronaca dello shakedown e del giorno dei rookie SPORT IN TV OGGI: TUTTI GLI EVENTI DI SABATO 6 MARZO 11.32 Dopo lo shakedown di ieri, riservato ai giovani piloti ed ai ‘piloti di riserva’ tutto è pronto per la prima vera giornata in pista del Mondiale per tutte le squadre. 11.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Test ufficiali della MotoGP 2021. Tutto è pronto per i primi giri della stagione! Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma dei(6 marzo) – La presentazione dei– La cronaca dello shakedown e del giorno dei rookie SPORT IN TV OGGI: TUTTI GLI EVENTI DI SABATO 6 MARZO 11.32 Dopo lo shakedown di ieri, riservato ai giovani piloti ed ai ‘piloti di riserva’ tutto è pronto per la prima vera giornata in pista del Mondiale per tutte le squadre. 11.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladeiufficiali della. Tutto è pronto per i primi giri della! Buongiorno e bentrovati alladella prima giornata di ...

