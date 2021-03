LBA | Virtus Bologna | obiettivo Vladimir Lucic?

(Di sabato 6 marzo 2021) La, impegnata questa sera nel match contro Venezia, lavora già in ottica per la prossima stagione. Il mercato delle VNere non si ferma così come il giro di nomi che vengono accostati alla squadra di Djordjevic. Ultimo è quello di, ala serba ora in forza al Bayern Monaco. Un giocatore che vanta un palmares di tutto rispetto arricchitosi tra le esperienze in Serbia al Partizan, in Spagna al Valencia e appunto in Germania alla corte dei bavaresi. Il giornalista serbo Nemanja Zorzic riporta quest’indiscrezione, finora relegata alla moltitudine delle ipotesi. Un’idea che era già circolata tra la dirigenzasina già nell’estate 2019, prima che un certo Milos Teodosic atterrasse nel capoluogo emiliano. Il giocatore potrebbe lasciare il Bayern, dove ha ancora un anno di ...

Advertising

BasketMagazine : New post: LBA, Anteprima BM: Virtus-Reyer l’evento clou di giornata. Brindisi affronta la Fortitudo di Banks, Trent… - PaoloDiDomizio : RT @Virtusbo: ? GAME DAY @LegaBasketA ? ???? ? 06/03 ore 20.00 ????? @REYER1872 ?? Virtus Segafredo Arena ?? @Eurosport_IT 2 e playe… - nettunobologna1 : RT @Virtusbo: ? GAME DAY @LegaBasketA ? ???? ? 06/03 ore 20.00 ????? @REYER1872 ?? Virtus Segafredo Arena ?? @Eurosport_IT 2 e playe… - REYER1872 : RT @Virtusbo: ? GAME DAY @LegaBasketA ? ???? ? 06/03 ore 20.00 ????? @REYER1872 ?? Virtus Segafredo Arena ?? @Eurosport_IT 2 e playe… - Virtusbo : ? GAME DAY @LegaBasketA ? ???? ? 06/03 ore 20.00 ????? @REYER1872 ?? Virtus Segafredo Arena ?? @Eurosport_IT… -

Ultime Notizie dalla rete : LBA Virtus

...- 3 - 2021)Segafredo Bologna - Happy Casa Brindisi=88 - 98 Fortitudo Lavoropiù Bologna - Dè Longhi Treviso Basket=87 - 98 Dolomiti Energia Trentino - Banco di Sardegna Sassari=92 - 78...La sconfitta contro laevidenzia le lacune in area che l innesto di John Egbunu potrebbe ...Sassari ! Al PalaSerradimigni la squadra di coach Pozzecco centra l' 8° successo consecutivo in, ...La Virtus Bologna, impegnata questa sera nel match contro Venezia, lavora già in ottica per la prossima stagione. Il mercato delle VNere non si ferma così come il giro di nomi che vengono accostati ...LBA: alle ore 20 in campo Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia, in un match valevole per la 21^ di Serie A. Dove vederla in tv?